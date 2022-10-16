Тренер ЦСКА: МБА на старте удивили всех. Наша задача — не дать им удивить нас

Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович высказался по поводу предстоящей встречи с МБА в Единой лиге ВТБ.

«У них очень сбалансированная команда, в которой задействуется большое количество игроков. У МБА отличная защитная система, тренер делает просто отличную работу, он максимально использует потенциал каждого игрока. Организованный баскетбол с большим давлением на мяч, командная защита от пик-н-роллов.



Соперник неплохо играл в первых трёх матчах, но у нас, как и всегда, проведён скаутинг, и мы постараемся придерживаться нашего плана. Я думаю, что на данный момент они удивили всех. Но наша задача — не дать им удивить нас», — приводит слова Райковича телеграм-канал «Перехват».