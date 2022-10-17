Зубац: Кавай снова такой, каким был до травмы

Центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Ивица Зубац дал комментарий по поводу лидера команды Кавая Леонарда.
«Кавай очень хорош. Он снова такой, каким был до травмы. Он здоров, он набрался сил и очень быстр. Он эффективно работает на привычных для себя позициях. Он работяга. Он выглядит так, как должен выглядеть Кавай.
Леонард справился с травмой в своём стиле. Он продолжал работать, оставался в команде, был вместе с ребятами, подсказывал со скамейки, общался с тренерами. Делился мнением по поводу того, что можно улучшить. Он сильно помог нам, даже когда не играл. Ожидаю, что сейчас он поможет нам гораздо сильнее», — приводит слова Зубаца официальный сайт NBA.
Напомним, Кавай в июле перенёс операцию по восстановлению после разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации прошлого сезона.
Кавай провёл за «Клипперс» два сезона, набирая 26 очков, делая 6,8 подбора, 5 передач и 1,7 перехвата в среднем за матч. В середине августа прошлого года стало известно, что Леонард подписал с «Лос-Анджелес Клипперс» новый четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн.
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