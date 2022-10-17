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«Мы не богаты. Это я богат». Шакил О’Нил рассказал о воспитании своих детей

«Мы не богаты. Это я богат». Шакил О’Нил рассказал о воспитании своих детей
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Четырёхкратный чемпион НБА, а ныне телеэксперт, легендарный американец Шакил О’Нил рассказал о воспитании своих детей. Напомним, у баскетболиста их пятеро – три дочери (Тахира, Амира и Миара) и два сына (Шариф и Шакир).

«Мои дети – бандиты закрытого общества. Они злятся из-за этого, но я говорю: «Чтобы прикоснуться к папиному сыру, нужно получить три степени». Я нормально отношусь к уважительному непотизму. Мы не богаты – это я богат.

Вы знаете моего старшего сына, он очень умён. Это моя вина, я сказал: «Если у тебя будут только отличные отметки в следующем семестре, ты получишь всё, что захочешь». Итак, он делает это, а я выбираю автодилера. А затем мне позвонили из «Теслы», но я сказал [сыну]: «Чувак, тебе лучше затащить свою задницу в «Хонду», – сказал О’Нил в YouTube-подкасте INPAULSIVE.

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