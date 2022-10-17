Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант объяснил, почему Зайон Уильямсон является единственным в своём роде игроком

Дюрант объяснил, почему Зайон Уильямсон является единственным в своём роде игроком
Комментарии

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и звезда «Бруклин Нетс» американец Кевин Дюрант высказался о талантливом соотечественнике Зайоне Уильямсоне, выступающим за команду «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Вы видели парней ростом 200 см, которые могут прыгать и двигаться, но не таком уровне. Вы видели таких парней как Джейсон Максиелл, и я не говорю, что они прыгают так же высоко, как и Зайон, но они были невысокими парнями и играли как большие. И Зайон один из них.

Родни Роджерс… я скучаю по многим парням ростом 200 см, задирам, которые играют, как здоровяки. Атлетизм Зайона превосходит всех. И когда вы добавляете этот аспект, это делает его единственным в своём роде», – приводит слова Дюранта ABC News.

Новость по теме
Эксперт: Зайон будет бороться за приз MVP
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022