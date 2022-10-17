Василий Карасёв объяснил провал МБА в матче с СЦКА

Главный тренер московского МБА Василий Карасёв прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Всегда хочется большего, но пока не стоит ждать каких-то невероятных результатов. Игра показала многое. В те моменты, когда мы выполняли то, о чём договаривались, нам удавалось идти вровень с ЦСКА. Такие команды наказывают за любую ошибку, мы говорили об этом игрокам. Смазали много бросков, а у армейцев феноменальным образом летели трёхочковые. Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой. Отдельно хочу сказать слова благодарности нашим болельщикам. Мы видим и слышим их поддержку, их вклад в наши победы невозможно исключать. Они заставляют нас выкладываться ещё больше», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Напомним, встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 110:78.
Следующий матч ЦСКА проведёт 23 октября в Саратове. Соперниками москвичей будут баскетболисты местного «Автодора». МБА в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой-Пари», встреча состоится 24 октября.
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