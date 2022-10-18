Инсайдер сообщил, что Дрэймонд Грин воспользуется опцией игрока в 2023 году

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в 2023 году воспользуется опцией игрока и продлит контракт на год на сумму $ 27,5 млн.



«Дрэймонд Грин почти наверняка воспользуется опцией на $ 27,5 млн. У меня есть сомнения по поводу того, что на рынке будут варианты с большими деньгами и долгосрочными сделками. У него осталось два года по контракту. По истечении этих двух лет, скорее всего, у него будет вариант с соглашением на сумму меньше этих $ 27,5 млн. Ну и точно не стоит ждать повышения.



Если Грин будет показывать такую же игру, а «Голден Стэйт» продолжит побеждать, то вряд ли мы будем говорить о его уходе», — приводит слова Войнаровски аккаунт NBA в «Твиттере».

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