Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер сообщил, что Дрэймонд Грин воспользуется опцией игрока в 2023 году

Инсайдер сообщил, что Дрэймонд Грин воспользуется опцией игрока в 2023 году
Комментарии

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в 2023 году воспользуется опцией игрока и продлит контракт на год на сумму $ 27,5 млн.

«Дрэймонд Грин почти наверняка воспользуется опцией на $ 27,5 млн. У меня есть сомнения по поводу того, что на рынке будут варианты с большими деньгами и долгосрочными сделками. У него осталось два года по контракту. По истечении этих двух лет, скорее всего, у него будет вариант с соглашением на сумму меньше этих $ 27,5 млн. Ну и точно не стоит ждать повышения.

Если Грин будет показывать такую же игру, а «Голден Стэйт» продолжит побеждать, то вряд ли мы будем говорить о его уходе», — приводит слова Войнаровски аккаунт NBA в «Твиттере».

Новость по теме
Генменеджер «Голден Стэйт»: у Грина будет фантастический год
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022