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Леброн – о возможности побить рекорд НБА по очкам: для меня это не имеет смысла

Леброн – о возможности побить рекорд НБА по очкам: для меня это не имеет смысла
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс признался, что никогда не стремился к тому, чтобы побить легендарный рекорд соотечественника Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру.

«Это огромное достижение, как по мне. Думаю, что это один из самых желанных рекордов в спорте. Что же касается меня, то я никогда не ставил перед собой цель превзойти его. Для меня это не имеет смысла. Но это нечто большее, чем кажется людям», – приводит слова Джеймса издание Los Angeles Times.

Ранее легенда лиги, а ныне телеэксперт Шакил О’Нил заявил, что Леброн станет величайшим игроком, если побьёт рекорд Абдул-Джаббара.

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