Наставник «Локомотива-Кубань» объяснил преимущество в концовке матча с «Парма-Пари»
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал, за счёт чего команда сумела сравнять счёт в конце основного времени матча с «Парма-Пари» и вырвать в овертайме победу (85:92 ОТ).
«Для нас это был очевидно важный матч. Мы прилетели в Пермь не в полном составе. Это большая победа для нас. Мы бились до конца. На матче была невероятная атмосфера, для нас было наслаждением играть при таких трибунах, и как награда — эта выездная победа.
Последние две минуты основного времени и весь овертайм мы играли с максимальным фокусом на защиту, также на исход игры повлияли и важные тяжёлые броски в концовке матча», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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