Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Наставник «Локомотива-Кубань» объяснил преимущество в концовке матча с «Парма-Пари»

Наставник «Локомотива-Кубань» объяснил преимущество в концовке матча с «Парма-Пари»
Комментарии

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал, за счёт чего команда сумела сравнять счёт в конце основного времени матча с «Парма-Пари» и вырвать в овертайме победу (85:92 ОТ).

«Для нас это был очевидно важный матч. Мы прилетели в Пермь не в полном составе. Это большая победа для нас. Мы бились до конца. На матче была невероятная атмосфера, для нас было наслаждением играть при таких трибунах, и как награда — эта выездная победа.

Последние две минуты основного времени и весь овертайм мы играли с максимальным фокусом на защиту, также на исход игры повлияли и важные тяжёлые броски в концовке матча», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Новость по теме
Евгений Пашутин рассказал, в каком компоненте «Локомотив-Кубань» превзошёл «Парма-Пари»

Баскетболистки сборной Мали устроили драку между собой.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022