«Фенербахче» одержал третью победу подряд в Евролиге
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Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 84:63 (25:19, 17:17, 23:10, 19:17).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Карсен Эдвардс, на счету которого 19 очков. 15 баллов на свой счёт записал Скотти Уилбекин. В составе французского клуба отличился Юссуфа Фалл, набравший 17 очков.
В следующем туре «Фенербахче» сыграет на домашнем паркете с «Валенсией». Встреча состоится 20 октября, начало — в 20:45 мск. АСВЕЛ в 4-м туре регулярного чемпионата встретится с «Маккаби». Встреча пройдёт также 20 октября, начало — в 21:05 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
18 октября 2022, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
84 : 63
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Фенербахче: Эдвардс - 19, Уилбекин - 15, Мотли - 13, Калатес - 11, Гудурич - 7, Бирсен - 6, Джекири - 5, Пьерр - 5, Хазер - 3, Букер, Махмутоглу, Хэйс
АСВЕЛ: Фалл - 17, де Коло - 10, Ловернь - 8, Пон - 7, Мэтьюс - 6, Обасоан - 5, Лайти - 4, Лякомб - 4, Нуа - 2, Дьо, Кауди, Полите
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