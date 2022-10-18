«Фенербахче» одержал третью победу подряд в Евролиге

Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом. Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 84:63 (25:19, 17:17, 23:10, 19:17).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Карсен Эдвардс, на счету которого 19 очков. 15 баллов на свой счёт записал Скотти Уилбекин. В составе французского клуба отличился Юссуфа Фалл, набравший 17 очков.



В следующем туре «Фенербахче» сыграет на домашнем паркете с «Валенсией». Встреча состоится 20 октября, начало — в 20:45 мск. АСВЕЛ в 4-м туре регулярного чемпионата встретится с «Маккаби». Встреча пройдёт также 20 октября, начало — в 21:05 мск.