Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» переиграть «Филадельфию» в первом матче сезона

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся первый матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:117.
Самым результативным игроком у «Бостона» стал Джейлен Браун, набравший 35 очков, три подбора и две передачи. Также дабл-даблом отметился Джейсон Тейтум (35 очков, 12 подборов и четыре передачи). Самым результативным у «Филадельфии» стал Джеймс Харден. Американец заработал 35 очков, восемь подборов и столько же передач. Нельзя не отметить и центрового из Камеруна Джоэла Эмбиида, который сумел заработать дабл-дабл. На его счету 26 очков, 15 подборов и пять передач.
Также сегодня состоится второй матч сезона, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» примет у себя дома «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч должен был начаться в 5:00 мск, но старт игры задерживается по неизвестным причинам.
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