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Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» переиграть «Филадельфию» в первом матче сезона

Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» переиграть «Филадельфию» в первом матче сезона
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся первый матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:117.

Самым результативным игроком у «Бостона» стал Джейлен Браун, набравший 35 очков, три подбора и две передачи. Также дабл-даблом отметился Джейсон Тейтум (35 очков, 12 подборов и четыре передачи). Самым результативным у «Филадельфии» стал Джеймс Харден. Американец заработал 35 очков, восемь подборов и столько же передач. Нельзя не отметить и центрового из Камеруна Джоэла Эмбиида, который сумел заработать дабл-дабл. На его счету 26 очков, 15 подборов и пять передач.

Также сегодня состоится второй матч сезона, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» примет у себя дома «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч должен был начаться в 5:00 мск, но старт игры задерживается по неизвестным причинам.

НБА - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 35, Тейтум - 35, Брогдон - 16, Уильямс - 15, Смарт - 14, Хорфорд - 6, Вонле - 2, Уайт - 2, Гриффин - 1, Davison, Галлинари, Джексон, Кабенгеле, Корнет, Притчард, Уильямс, Хозер
Филадельфия Сиксерс: Харден - 35, Эмбиид - 26, Макси - 21, Харрис - 18, Такер - 6, Мелтон - 5, Ньянг - 3, Харрелл - 2, Хаус - 1, Champagnie, Foster, Коркмаз, Милтон, Рид, Спрингер, Тибулл
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