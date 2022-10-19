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Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» победить «Голден Стэйт»

Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» победить «Голден Стэйт»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:109.

Самым результативным игроком у «Уорриорз» стал Стефен Карри, набравший 33 очка, шесть подборов и семь передач. Самым результативным у гостей стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, который сумел заработать дабл-дабл. На его счету 31 очко, 14 подборов и восемь передач. Нельзя не отметить и американского разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука, также оформившего дабл-дабл (19 очков, 11 подборов и три передачи).

Ранее на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся первый матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 126:117.

НБА - регулярный чемпионат
19 октября 2022, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
123 : 109
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Уиггинс - 20, Томпсон - 18, Пул - 12, Грин - 8, Дивинченцо - 8, Уайзмен - 8, Луни - 7, Муди - 5, Грин - 4, Baldwin Jr., Rollins, Джером, Игуодала, Куминга, Лэмб
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Дэвис - 27, Уэстбрук - 19, Нанн - 13, Уокер - 5, Christie - 3, Ryan - 3, Беверли - 3, Ривз - 3, Pippen Jr. - 2, Swider, Брайант, Браун, Габриэль, Джонс, Тоскано-Андерсон, Шрёдер
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