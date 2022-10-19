Дабл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» победить «Голден Стэйт»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:109.



Самым результативным игроком у «Уорриорз» стал Стефен Карри, набравший 33 очка, шесть подборов и семь передач. Самым результативным у гостей стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, который сумел заработать дабл-дабл. На его счету 31 очко, 14 подборов и восемь передач. Нельзя не отметить и американского разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука, также оформившего дабл-дабл (19 очков, 11 подборов и три передачи).

Ранее на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся первый матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 126:117.