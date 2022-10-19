Результаты всех матчей НБА 19 октября
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19 октября состоялся первый день регулярного сезона НБА. Сегодня состоялось два матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.
«Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 126:117
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:109
В главном матче дня самым результативным игроком у «Уорриорз» стал Стефен Карри, набравший 33 очка, шесть подборов и семь передач. Самым результативным у гостей стал лёгкий форвард Леброн Джеймс, который сумел заработать дабл-дабл. На его счету 31 очко, 14 подборов и восемь передач. Нельзя не отметить и американского разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука, также оформившего дабл-дабл (19 очков, 11 подборов и три передачи).
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