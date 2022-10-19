Cмарт: я бы мог проломить голову Эмбииду, но не стал
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Маркус Смарт высказался по поводу стычки с центровым «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом в стартовом матче НБА.
«Если бы я сделал это, меня, вероятно, удалили бы, отстранили на три или четыре матча, оштрафовали.
Но тот факт, что я оказался единственным, кто получил фол, вне моего понимания. Вот как вы обращаетесь с лучшим защитником года? Это жёстко, но я проявил зрелость. Я мог бы проломить ему голову, но не стал.
Это зрелость, которая у нас появилась. Мы отпускаем ситуацию. Что есть, то есть. Контролируем то, что можем контролировать», — приводит слова Смарта журналист Бобби Мэннинг в своих социальных сетях.
Сама встреча закончилась победой «Бостона» со счётом 126:117.
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