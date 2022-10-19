Cмарт: я бы мог проломить голову Эмбииду, но не стал

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Маркус Смарт высказался по поводу стычки с центровым «Филадельфии Сиксерс» Джоэлом Эмбиидом в стартовом матче НБА.

«Если бы я сделал это, меня, вероятно, удалили бы, отстранили на три или четыре матча, оштрафовали.



Но тот факт, что я оказался единственным, кто получил фол, вне моего понимания. Вот как вы обращаетесь с лучшим защитником года? Это жёстко, но я проявил зрелость. Я мог бы проломить ему голову, но не стал.



Это зрелость, которая у нас появилась. Мы отпускаем ситуацию. Что есть, то есть. Контролируем то, что можем контролировать», — приводит слова Смарта журналист Бобби Мэннинг в своих социальных сетях.

Сама встреча закончилась победой «Бостона» со счётом 126:117.