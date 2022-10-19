Карри: у Бриттни Грайнер день рождения. Мы хотим, чтобы её имя и дальше было известно

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Прошло 243 дня с тех пор, как она была несправедливо заключена в тюрьму в России, и мы надеемся, что она скоро вернётся домой. Все делают всё возможное, чтобы она вернулась домой.

Мы хотим продолжить использовать нашу платформу и воспользоваться возможностью отметить очень особенного члена баскетбольного сообщества. У Бриттни Грайнер сегодня день рождения. Ей исполнилось 32 года. Мы хотим, чтобы её имя и дальше было известно», — приводит слова Карри NBC Sports.

Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков. На 25 октября назначена апелляция по делу баскетболистки.