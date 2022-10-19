Уэстбрук — о переводе на скамейку запасных: я даже не знал, что делать перед игрой

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу перевода на скамейку запасных.

«Я делал одно и то же самое 14 лет подряд. Честно говоря, я даже не знал, что делать перед игрой», — приводит слова Уэстбрука Basket News.

Напомним, в предсезонном матче с «Сакраменто Кингз» Уэстбрук, до этого выходивший в стартовый пятёрке, начал встречу на скамейке запасных. Уже по ходу первой четверти 33-летний игрок травмировался и больше на площадку не выходил. Позже стало известно, что у Уэстбрука травма подколенного сухожилия.

Несмотря на это, в первом матче сезона с «Голден Стэйт» Уэстбрук начал в стартовом составе и оформил дабл-дабл (19 очков, 11 подборов и три передачи).