Уэстбрук — о переводе на скамейку запасных: я даже не знал, что делать перед игрой
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу перевода на скамейку запасных.
«Я делал одно и то же самое 14 лет подряд. Честно говоря, я даже не знал, что делать перед игрой», — приводит слова Уэстбрука Basket News.
Напомним, в предсезонном матче с «Сакраменто Кингз» Уэстбрук, до этого выходивший в стартовый пятёрке, начал встречу на скамейке запасных. Уже по ходу первой четверти 33-летний игрок травмировался и больше на площадку не выходил. Позже стало известно, что у Уэстбрука травма подколенного сухожилия.
Несмотря на это, в первом матче сезона с «Голден Стэйт» Уэстбрук начал в стартовом составе и оформил дабл-дабл (19 очков, 11 подборов и три передачи).
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