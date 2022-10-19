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«Он слишком много занимается подкастами». Перкинс раскритиковал Беверли за первый матч

«Он слишком много занимается подкастами». Перкинс раскритиковал Беверли за первый матч
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс дал комментарий по поводу новобранца «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрика Беверли.

«Я не знаю, чем был занят Патрик Беверли сегодня ночью. Может быть, он слишком много занимается подкастами и не концентрируется на игре в баскетбол», — приводит слова Перкинса Fadeaway World.

Напомним, в текущее межсезонье Беверли уже стал участником одного обмена. «Миннесота» отправила разыгрывающего в «Юту» в рамках крупного обмена Руди Гобера.

В сегодняшней игре с «Голден Стэйт Уорриорз» Беверли за 24 минуты игрового времени набрал три очка, два подбора и две передачи. Встреча закончилась победой «воинов» со счётом 123:109.

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