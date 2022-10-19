«Даллас» подписал контракт с бывшим одноклубником Дончича

«Даллас Маверикс» подписал контракт с аргентинским защитником Факундо Кампаццо, с которым лидер команды Лука Дончич выступал за мадридский «Реал».

Кампаццо выступал за «Денвер Наггетс» на протяжении последних двух сезонов. В прошлом году он набирал в среднем 5,1 очка и 3,4 передачи при 30% из-за дуги за 18,1 минуты.

31-летний баскетболист играл вместе с Дончичем в мадридском «Реале» и помог испанскому клубу выиграть чемпионаты в 2015 и 2018 годах.

Кампаццо начал свою профессиональную карьеру в 17 лет у себя на родине и стал двукратным MVP финала Аргентинской лиги, а также помог своей команде выиграть четыре чемпионата за пять сезонов.

«Маверикс» начнут регулярный чемпионат в среду гостевым матчем с «Финикс Санз».