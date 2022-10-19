«Они лишили его радости жизни». Баркли считает, что «Лейкерс» должны обменять Уэстбрука
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Легендарный игрок НБА Чарльз Баркли высказался по поводу разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука.
«Вы знаете, как я отношусь к Расселлу Уэстбруку. Я восхищаюсь им и уважаю. Пришло время «Лейкерс» обменять его. Они лишили его радости жизни и баскетбола.
Раньше этот парень был буйным, энергичным и эмоциональным. Мне кажется, что в прошлом году он морально утомился. И дело в том, что его будут обвинять, несмотря ни на что, потому что «Лейкерс» не претенденты на чемпионство.
В прошлом сезоне они сделали его и Фрэнка Вогеля козлами отпущения. Я считаю, ему нужно начать всё заново. «Лейкерс» тоже нужно начать всё заново, потому что они не претенденты», — сказал Баркли на YouTube-канале
NBA on TNT.
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