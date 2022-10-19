Звёзды «Мемфиса» Морант и Джексон-младший поддержали арестованную в России Грайнер. Фото

Звёздные игроки «Мемфис Гриззлиз», разыгрывающий Джа Морант и тяжёлый форвард Джарен Джексон-младший поддержали соотечественницу, баскетболистку Бриттни Грайнер, которая в настоящий момент отбывает наказание в российской тюрьме. Оба появились на тренировке в толстовках, на которых была изображена фотография баскетболистки.
Фото: https://twitter.com/DamichaelC
Фото: https://twitter.com/DamichaelC
Напомним, зимой 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. В России до ареста выступала за УГМК. Химкинский суд Подмосковья приговорил американскую баскетболистку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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