Видео церемонии вручения перстней в честь победы «Голден Стэйт» в сезоне-2021/2022

Сегодня, 19 октября, в «Чейз-центре» состоялась торжественная церемония вручения перстней игрокам «Голден Стэйт Уорриорз» за сезон-2021/2022.

Все игроки команды, выступавшие в предыдущем сезоне, получили свой перстень, после чего состоялось открытие победного баннера «Уорриорз».

Команда Стива Керра выиграла чемпионат НБА после двух подряд сезонов без плей-офф. Последний раз «Голден Стэйт» побеждал в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.

В первом матче нового сезона «Голден Стэйт» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:109. Самым результативным игроком у «Уорриорз» стал Стефен Карри, набравший 33 очка, шесть подборов и семь передач.