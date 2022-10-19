Ирвинг объяснил, почему запрос Дюранта на обмен положительно сказался на «Нетс»
Поделиться
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг считает, что запрос звезды команды Кевина Дюранта на обмен в минувшем межсезонье положительно сказался на взаимопонимании внутри коллектива.
«Я считаю, что, когда Кевин запросил обмен, мы стали лучше. Но потом. Это произошло не сразу, но сейчас, учитывая наше положение, я могу сказать, что мы стали лучше. У нас есть принципы, необходимые для успеха. И мы не стали бы настолько близки, если бы не прошли через определённые испытания в межсезонье», – приводит слова Ирвинга издание The Athletic.
Ранее четырёхкратный чемпион НБА и игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон поблагодарил Дюранта за вклад в успех команды за время его выступлений.
Новость по темеТомпсон поблагодарил Дюранта за успех «Уорриорз» на победной церемонии сезона-2021/2022
Комментарии
- 19 октября 2022
-
22:47
-
21:57
-
21:02
-
21:01
-
19:53
-
18:29
-
17:38
-
16:10
-
15:45
-
15:31
-
15:29
-
13:33
-
12:55
-
12:32
-
11:55
-
11:38
-
10:54
-
09:57
-
09:49
-
09:43
-
08:50
-
08:20
-
05:25
-
00:55
-
00:02
- 18 октября 2022
-
23:46
-
23:19
-
22:55
-
22:35
-
22:00
-
21:15
-
21:09
-
20:59
-
20:48
-
20:02
Партнерский контент