Ирвинг объяснил, почему запрос Дюранта на обмен положительно сказался на «Нетс»

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг считает, что запрос звезды команды Кевина Дюранта на обмен в минувшем межсезонье положительно сказался на взаимопонимании внутри коллектива.

«Я считаю, что, когда Кевин запросил обмен, мы стали лучше. Но потом. Это произошло не сразу, но сейчас, учитывая наше положение, я могу сказать, что мы стали лучше. У нас есть принципы, необходимые для успеха. И мы не стали бы настолько близки, если бы не прошли через определённые испытания в межсезонье», – приводит слова Ирвинга издание The Athletic.

Ранее четырёхкратный чемпион НБА и игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон поблагодарил Дюранта за вклад в успех команды за время его выступлений.