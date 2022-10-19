«Реал» дома проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге

Греческий «Олипиакос» одержал победу в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой гостей со счётом 89:87.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. Ещё 14 очков на свой счёт записал Костас Слукас.



В составе мадридского клуба по 14 очков набрали Уолтер Тавареш и Серхио Льюль.



В следующем туре «Олимпиакос» сыграет с «Басконией» в Испании. Встреча состоится 21 октября, начало — в 21:30 мск. «Реал» в 4-м туре регулярного чемпионата встретится с «Црвеной Звездой». Встреча пройдёт в Мадриде 21 октября, начало — в 21:45 мск.