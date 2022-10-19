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«Реал» дома проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге

«Реал» дома проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге
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Греческий «Олипиакос» одержал победу в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой гостей со счётом 89:87.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. Ещё 14 очков на свой счёт записал Костас Слукас.

В составе мадридского клуба по 14 очков набрали Уолтер Тавареш и Серхио Льюль.

В следующем туре «Олимпиакос» сыграет с «Басконией» в Испании. Встреча состоится 21 октября, начало — в 21:30 мск. «Реал» в 4-м туре регулярного чемпионата встретится с «Црвеной Звездой». Встреча пройдёт в Мадриде 21 октября, начало — в 21:45 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
19 октября 2022, среда. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
87 : 89
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Муса - 17, Льюль - 14, Тавареш - 14, Ябуселе - 13, Корнели - 11, Дек - 5, Хезонья - 5, Козёр - 3, Родригес - 3, Пуарье - 2, Абальде, Ндиайе
Олимпиакос: Везенков - 23, Слукас - 14, Боломбой - 11, Маккиссик - 10, Уолкап - 9, Ларенцакис - 8, Фалль - 6, Питерс - 5, Канаан - 3, Блэк, Лунцис, Папас
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