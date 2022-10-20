Дабл-дабл Сиакама помог «Торонто» одолеть «Кливленд» в очередном матче НБА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 108:105.
Самым результативным в составе победителей стал Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов. В составе «Кливленда» самым результативным стал 26-летний Донован Митчелл, записавший в свой актив 31 очко. Джарретт Аллен сумел заработать дабл-дабл. На его счету 13 очков и 10 подборов.
В следующем матче «Торонто Рэпторс» встретится с «Бруклином». «Кливленд Кавальерс», в свою очередь, сыграет с «Чикаго Буллс». Оба поединка пройдут 22 и 23 октября соответственно.
НБА - регулярный чемпионат
20 октября 2022, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
108 : 105
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Сиакам - 23, Трент-мл. - 19, Ануноби - 18, Барнс - 15, Ванвлит - 15, Ачиува - 10, Koloko - 3, Янг - 3, Бэнтон - 2, Harper Jr., Берч, Буше, Даутин, Портер, Флинн, Шампани, Эрнангомес
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Осман - 17, Мобли - 14, Аллен - 13, ЛеВерт - 10, Лав - 8, Уэйд - 8, Гарлэнд - 4, Mobley, Дьяките, Лопес, Нето, Окоро, Рубио, Стивенс, Уиндлер
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