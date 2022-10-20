Дабл-дабл Сиакама помог «Торонто» одолеть «Кливленд» в очередном матче НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 108:105.



Самым результативным в составе победителей стал Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов. В составе «Кливленда» самым результативным стал 26-летний Донован Митчелл, записавший в свой актив 31 очко. Джарретт Аллен сумел заработать дабл-дабл. На его счету 13 очков и 10 подборов.



В следующем матче «Торонто Рэпторс» встретится с «Бруклином». «Кливленд Кавальерс», в свою очередь, сыграет с «Чикаго Буллс». Оба поединка пройдут 22 и 23 октября соответственно.