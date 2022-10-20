37 очков Дерозана позволили «Чикаго» начать сезон с победы над «Майами»

В Майами (США) в ночь на 20 октября на «Американ Эйрлайнс-Арене» состоялся матч стартовавшего чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 116:108 в пользу гостей.



Самым результативным у «Буллз» стал лёгкий форвард Демар Дерозан – на его счету 37 очков, а также шесть подборов и девять результативных передач. Айо Досунму набрал 17 очков, Никола Вучевич – 15.



У «Майами Хит» 24 очка набрал Джимми Батлер, добавив к ним восемь подборов и три передачи. У Тайлера Хироу 23 очка, шесть подборов и одна передача.



В следующем матче, в ночь на 22 октября, «Майами» встретится с «Бостон Селтикс». «Чикаго» же будет противостоять «Вашингтон Уизардс», который также начал сезон с победы, оказавшись сильнее «Индианы Пэйсерс».