37 очков Дерозана позволили «Чикаго» начать сезон с победы над «Майами»

В Майами (США) в ночь на 20 октября на «Американ Эйрлайнс-Арене» состоялся матч стартовавшего чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 116:108 в пользу гостей.
Самым результативным у «Буллз» стал лёгкий форвард Демар Дерозан – на его счету 37 очков, а также шесть подборов и девять результативных передач. Айо Досунму набрал 17 очков, Никола Вучевич – 15.
У «Майами Хит» 24 очка набрал Джимми Батлер, добавив к ним восемь подборов и три передачи. У Тайлера Хироу 23 очка, шесть подборов и одна передача.
В следующем матче, в ночь на 22 октября, «Майами» встретится с «Бостон Селтикс». «Чикаго» же будет противостоять «Вашингтон Уизардс», который также начал сезон с победы, оказавшись сильнее «Индианы Пэйсерс».
- 20 октября 2022
-
06:58
-
06:08
-
05:32
-
05:03
-
00:57
- 19 октября 2022
-
23:47
-
23:42
-
22:47
-
21:57
-
21:02
-
21:01
-
19:53
-
18:29
-
17:38
-
16:10
-
15:45
-
15:31
-
15:29
-
13:33
-
12:55
-
12:32
-
11:55
-
11:38
-
10:54
-
09:57
-
09:49
-
09:43
-
08:50
-
08:20
-
05:25
-
00:55
-
00:02
- 18 октября 2022
-
23:46
-
23:19
-
22:55