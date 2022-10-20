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37 очков Дерозана позволили «Чикаго» начать сезон с победы над «Майами»

37 очков Дерозана позволили «Чикаго» начать сезон с победы над «Майами»
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В Майами (США) в ночь на 20 октября на «Американ Эйрлайнс-Арене» состоялся матч стартовавшего чемпионата НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 116:108 в пользу гостей.

Самым результативным у «Буллз» стал лёгкий форвард Демар Дерозан – на его счету 37 очков, а также шесть подборов и девять результативных передач. Айо Досунму набрал 17 очков, Никола Вучевич – 15.

У «Майами Хит» 24 очка набрал Джимми Батлер, добавив к ним восемь подборов и три передачи. У Тайлера Хироу 23 очка, шесть подборов и одна передача.

В следующем матче, в ночь на 22 октября, «Майами» встретится с «Бостон Селтикс». «Чикаго» же будет противостоять «Вашингтон Уизардс», который также начал сезон с победы, оказавшись сильнее «Индианы Пэйсерс».

НБА - регулярный чемпионат
20 октября 2022, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
108 : 116
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Батлер - 24, Хироу - 23, Страс - 22, Адебайо - 12, Дедмон - 11, Мартин - 7, Робинсон - 5, Винсент - 2, Лоури - 2, Cain, Jovic, Smith, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Чикаго Буллз: Дерозан - 37, Досунму - 17, Вучевич - 15, Горан Драгич - 12, Уайт - 10, Драммонд - 9, Грин - 6, Карузо - 6, Уильямс - 4, Hill, Terry, Адетокунбо, Болл, Брэдли, Джонс, Лавин, Симонович
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