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Результаты всех матчей НБА 20 октября

Результаты всех матчей НБА 20 октября
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20 октября состоялся второй день регулярного сезона НБА. Сегодня прошли 12 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня.

«Детройт Пистонс» – «Орландо Мэджик» – 113:109

«Индиана Пэйсерс» – «Вашингтон Уизардс» – 107:114

«Атланта Хоукс» – «Хьюстон Рокетс» – 117:107

«Бруклин Нетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 108:130

«Мемфис Гриззлиз» – «Нью-Йорк Никс» – 115:112 ОТ

«Майами Хит» – «Чикаго Буллз» – 108:116

«Торонто Рэпторс» – «Кливленд Кавальерс» – 108:105

«Миннесота Тимбервулвз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 115:108

«Сан-Антонио Спёрс» – «Шарлотт Хорнетс» – 102:129

«Юта Джаз» – «Денвер Наггетс» – 123:102

«Финикс Санз» – «Даллас Маверикс» – 107:105

«Сакраменто Кингз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 108:115

В главном матче дня самым результативным в составе «Нью-Орлеан Пеликанс» стал Брэндон Ингрэм, записав в свой актив 28 очков. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов. Самым результативным в составе «Бруклина» стал Кевин Дюрант, записав на свой счёт 32 очка. Кайри Ирвинг набрал 15 очков. Николас Клэкстон оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

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