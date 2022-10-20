Результаты всех матчей НБА 20 октября

20 октября состоялся второй день регулярного сезона НБА. Сегодня прошли 12 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня.
«Детройт Пистонс» – «Орландо Мэджик» – 113:109
«Индиана Пэйсерс» – «Вашингтон Уизардс» – 107:114
«Атланта Хоукс» – «Хьюстон Рокетс» – 117:107
«Бруклин Нетс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 108:130
«Мемфис Гриззлиз» – «Нью-Йорк Никс» – 115:112 ОТ
«Майами Хит» – «Чикаго Буллз» – 108:116
«Торонто Рэпторс» – «Кливленд Кавальерс» – 108:105
«Миннесота Тимбервулвз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 115:108
«Сан-Антонио Спёрс» – «Шарлотт Хорнетс» – 102:129
«Юта Джаз» – «Денвер Наггетс» – 123:102
«Финикс Санз» – «Даллас Маверикс» – 107:105
«Сакраменто Кингз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 108:115
В главном матче дня самым результативным в составе «Нью-Орлеан Пеликанс» стал Брэндон Ингрэм, записав в свой актив 28 очков. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов. Самым результативным в составе «Бруклина» стал Кевин Дюрант, записав на свой счёт 32 очка. Кайри Ирвинг набрал 15 очков. Николас Клэкстон оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.
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