Морант рассказал, как он относится к «Голден Стэйт»

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант дал комментарий по поводу действующего чемпиона Национальной баскетбольной лиги «Голден Стэйт Уорриорз».

«Никакого соперничества с «Голден Стэйт» нет.



Я бы сказал, что не только мы, но и все 29 команд лиги отстают, но хотят обыграть «Голден Стэйт». Наша цель – не только титул чемпионов.



Их наследие, титулы и игроки, которые у них есть… мы хотим с ними побороться и победить», — приводит слова Моранта ESPN.

Команда Стива Керра выиграла чемпионат НБА после двух подряд сезонов без плей-офф. Последний раз «Голден Стэйт» побеждал в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.



В первом матче нового сезона «Голден Стэйт» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 123:109.