Кайри Ирвинг назвал «Нью-Орлеан» претендентом на чемпионский титул
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Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высоко оценил потенциал «Нью-Орлеан Пеликанс» после очного матча в рамках регулярного чемпионата НБА.
«Пеликанс» одержали победу над «Бруклином» со счётом 130:108, а сам Кайри отметился 15 набранными очками, двумя подборами и пятью результативными передачами.
«НБА — серьёзная лига, в которой соревнуются мужчины. Побеждает в чемпионате та команда, которая навяжет борьбу сопернику на площадке. «Нью-Орлеан» вышел с желанием продемонстрировать, что в следующие несколько лет он будет претендовать на чемпионский титул», — приводит слова Ирвинга ESPN.
В прошлом сезоне «Нью-Орлеан» вылетел на стадии 1/8 финала плей-офф НБА, проиграв «Финикс Санз» — 2-4.
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