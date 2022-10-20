Кайри Ирвинг назвал «Нью-Орлеан» претендентом на чемпионский титул

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высоко оценил потенциал «Нью-Орлеан Пеликанс» после очного матча в рамках регулярного чемпионата НБА.



«Пеликанс» одержали победу над «Бруклином» со счётом 130:108, а сам Кайри отметился 15 набранными очками, двумя подборами и пятью результативными передачами.



«НБА — серьёзная лига, в которой соревнуются мужчины. Побеждает в чемпионате та команда, которая навяжет борьбу сопернику на площадке. «Нью-Орлеан» вышел с желанием продемонстрировать, что в следующие несколько лет он будет претендовать на чемпионский титул», — приводит слова Ирвинга ESPN.



В прошлом сезоне «Нью-Орлеан» вылетел на стадии 1/8 финала плей-офф НБА, проиграв «Финикс Санз» — 2-4.