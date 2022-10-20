Дюрант: мы должны подбадривать Симмонса и быть хорошими товарищами по команде

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант дал комментарий по поводу неудачного дебюта Бена Симмонса за команду. В игре с «Нью-Орлеан Пеликанс» (108:130) Симмонс получил шесть фолов и был удалён с площадки в начале четвёртой четверти. Австралиец совершил за всю встречу три броска с игры, набрав четыре очка, сделав пять подборов и пять передач при трёх потерях.

«Мы должны подбадривать его и быть хорошими товарищами по команде. Он не первый год в лиге и прекрасно понимает, что у нас впереди длинный сезон. У нас есть ещё 81 игра в регулярном чемпионате. Естественно, будут случаться как хорошие, так и плохие игры. Это НБА. Главное — восстановиться от поражения и разобраться, что мы сделали не так», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.