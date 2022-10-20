Иш Смит установил рекорд НБА по количеству команд, в которых выступал один игрок

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Иш Смит вышел на площадку в составе команды в стартовом матче сезона с «Ютой Джаз». Таким образом, он сыграл за 13-ю команду в своей карьере и установил рекорд НБА по этому показателю.

34-летний баскетболист отыграл пять минут со скамейки, отметившись одним подбором.

Смит выступал за следующие клубы в своей карьере: «Хьюстон Рокетс», «Мемфис Гриззлиз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Орландо Мэджик», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Оклахома-Сити Тандер», «Филадельфия Сиксерс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Детройт Пистонс», «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс».



В минувшем сезоне он сыграл за «Уизардс» 28 матчей, набирая в среднем 8,6 очка, делая 5,2 передачи, 3 подбора и 1 перехват.