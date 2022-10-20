Экс-игрок НБА Джефферсон раскритиковал Расселла Уэстбрука

Бывший баскетболист НБА, ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон высказался о ситуации вокруг звёздного разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука.



Уэстбрук заявил, что перевод в запас поспособствовал получению травмы, потому что он не понял, как именно ему нужно разминаться, будучи запасным.



«Он просто дал понять, что будет, если его снова отправят в запас. Например, скажет, что болит подколенное сухожилие. После этого он говорит, что не знал, как ему действовать. Ты профессиональный игрок, так будь им и разберись. Работа тренера не заключается в том, чтобы выпустить тебя на площадку и пожертвовать всей командой просто потому, что ты не способен самостоятельно разобраться», — цитирует Джефферсона ESPN.