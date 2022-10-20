Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард раскритиковал свой бывший клуб «Сан-Антонио Спёрс», вспомнив о своей травме в 2017 году.
Кавай пропустил сезон-2017/2018 из-за травмы бедра. Форварду не нравилось то, как к нему относились в «Спёрс», и он потребовал обмен, перейдя в «Торонто». На данный момент Леонард вновь восстанавливается от травмы, из-за которой пропустил весь прошлый сезон.
«Сходство лишь в том, что и тогда, и сейчас я пропустил целый сезон. Возвращаясь, ты пробуешь перезапуститься и начать всё заново. А в остальном эти ситуации сильно отличаются. Вы и так знаете, что в тот раз меня обменяли, и знаете, как проходил тогда реабилитационный процесс. В этот раз всё было по-другому, потому что я теперь чувствовал поддержку команды, они хотели, чтобы я вернулся», — цитирует Леонарда Fadeaway World.
- 20 октября 2022
-
15:31
-
15:17
-
15:17
-
14:37
-
13:41
-
12:57
-
12:25
-
12:16
-
12:04
-
11:53
-
11:18
-
10:24
-
10:16
-
10:10
-
09:57
-
09:33
-
08:03
-
07:56
-
06:58
-
06:08
-
05:32
-
05:03
-
00:57
- 19 октября 2022
-
23:47
-
23:42
-
22:47
-
21:57
-
21:02
-
21:01
-
19:53
-
18:29
-
17:38
-
16:10
-
15:45
-
15:31