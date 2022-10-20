Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард раскритиковал свой бывший клуб «Сан-Антонио Спёрс», вспомнив о своей травме в 2017 году.



Кавай пропустил сезон-2017/2018 из-за травмы бедра. Форварду не нравилось то, как к нему относились в «Спёрс», и он потребовал обмен, перейдя в «Торонто». На данный момент Леонард вновь восстанавливается от травмы, из-за которой пропустил весь прошлый сезон.



«Сходство лишь в том, что и тогда, и сейчас я пропустил целый сезон. Возвращаясь, ты пробуешь перезапуститься и начать всё заново. А в остальном эти ситуации сильно отличаются. Вы и так знаете, что в тот раз меня обменяли, и знаете, как проходил тогда реабилитационный процесс. В этот раз всё было по-другому, потому что я теперь чувствовал поддержку команды, они хотели, чтобы я вернулся», — цитирует Леонарда Fadeaway World.

Новость по теме «Я скучал по этому». Леонард высказался о своём возвращении на площадку