Эмбиид назвал бывшего менеджера «Филадельфии» сумасшедшим

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал о бывшем президенте клуба по баскетбольным операциям Брайане Коланджело, который был уволен в 2018 году.
«За всё время, что я играю в «Филадельфии», все генеральные менеджеры, работавшие здесь, были очень умны. Все, кроме одного, который совершал невероятные поступки. У нас был генеральный менеджер, который писал о своих же игроках в «Твиттере». Просто безумие, насколько он был помешан на этой социальной сети. Думаю, я был тогда самым несчастным игроком в мире», — приводит слова Эмбиида Ringer.
Коланджело пришёл в «Филадельфию» в 2016 году. Спустя два года он был уличён в том, что создавал фейковые аккаунты в «Твиттере», с которых публиковал конфиденциальную информацию. После этого инцидента Коланджело был уволен.
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