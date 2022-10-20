«Цыплёнок без приправ». Чемпион НБА — об игроке «Лейкерс»

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай высказал мнение, что звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук не подходит команде.



«Это просто цыплёнок без приправ. От него ожидают, что он сможет помочь команде, чтобы та в итоге боролась за победы. Но ничего из того, что он может сделать, не является тем, что нужно «Лейкерс».

О, вам действительно нужен разыгрывающий защитник? Леброн, тебе нужен кто-то, чтобы атаковать? Нужен эмоциональный лидер? Тогда Патрик Беверли», — сказал Фрай на канале Road Trippin в YouTube.



В минувшем сезоне НБА Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты считают, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в прошлом сезоне.

Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск: