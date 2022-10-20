Кампаццо уверен, что Дончич поможет ему адаптироваться в «Далласе»

Аргентинский защитник, новичок «Даллас Маверикс» Факундо Кампаццо прокомментировал свой переход в клуб.
«Мы поддерживали связь с Лукой Дончичем через сообщения, соцсети и прочее. Мы дружим, он помогает мне в этом новом процессе. Для меня сейчас настало новое начало, это новая для меня команда. Думаю, Дончич сильно поможет мне. Это здорово. Я сделаю всё, что от меня зависит. Новая команда, новый тренер, новые партнёры по команде — это огромный вызов, но я сделаю всё, чтобы помочь команде как на площадке, так и за её пределами», — приводит слова Кампаццо BasketNews.
31-летний баскетболист играл вместе с Дончичем в мадридском «Реале» и помог испанскому клубу выиграть чемпионаты в 2015 и 2018 годах.
Кампаццо начал свою профессиональную карьеру в 17 лет у себя на родине и стал двукратным MVP финала Аргентинской лиги, а также помог своей команде выиграть четыре чемпионата за пять сезонов.
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