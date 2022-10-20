Ламело Болл пропустит матч с «Пеликанс»

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл пропустит матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.
Болл получил травму связок левого голеностопного сустава во время предсезонного матча с «Вашингтоном». Из-за этого баскетболист пропустил стартовый матч регулярного сезона с «Сан-Антонио Спёрс» (129:102).
Напомним, в прошедшем сезоне Болл стал самым молодым баскетболистом за последние 40 лет, которому покорилась статистическая линия 25-15-10 (как минимум 25 очков, 15 подборов и 10 передач) в матче НБА.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Болл принял участие в 76 матчах, в которых в среднем набирал 20,2 очка, отдавал 7,6 передачи и совершал 6,7 подбора.
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