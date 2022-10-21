Результаты всех матчей НБА 20 октября

20 октября состоялся третий день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно два матча.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.



«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 88:90

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 97:103



В главном матче дня самым результативным игроком у «Лейкерс» стал Лонни Уокер, набравший 26 очков, три подбора и три передачи. Таже стоит отметить Леброна Джеймса, который заработал дабл-дабл. Американец набрал 20 очков, 10 подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал Пол Джордж. Он тоже отметился дабл-даблом: 15 очков, 10 подборов и четыре передачи. Также дабл-дабл заработал хорват Ивица Зубац (14 очков, 17 подборов и одна передача).