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Результаты всех матчей НБА 20 октября

Результаты всех матчей НБА 20 октября
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20 октября состоялся третий день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно два матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 88:90
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 97:103

В главном матче дня самым результативным игроком у «Лейкерс» стал Лонни Уокер, набравший 26 очков, три подбора и три передачи. Таже стоит отметить Леброна Джеймса, который заработал дабл-дабл. Американец набрал 20 очков, 10 подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал Пол Джордж. Он тоже отметился дабл-даблом: 15 очков, 10 подборов и четыре передачи. Также дабл-дабл заработал хорват Ивица Зубац (14 очков, 17 подборов и одна передача).

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