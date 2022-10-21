Расселл Уэстбрук одним словом описал свою игру в матче с «Клипперс»
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Звёздного разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука после проигранного матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Лос-Анджелес Клипперс» журналисты попросили оценить свою игру.
«Солидная», — ответил Уэстбрук.
Напомним, «Лейкерс» уступили со счётом 97:103. Самым результативным игроком в составе «озёрников» стал Лонни Уокер, на счету которого 26 очков, три подбора и три передачи. Лидер команды Леброн Джеймс заработал дабл-дабл в виде 20 очков, 10 подборов и шести передач. Уэстбрук в этой встрече набрал два очка, три подбора и четыре передачи, проведя более 27 минут на площадке.
Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск:
Ранее об Уэстбруке высказался чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай.
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