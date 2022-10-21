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Леброн Джеймс вошёл в топ-10 по точным трёхочковым броскам за всю историю НБА

Леброн Джеймс вошёл в топ-10 по точным трёхочковым броскам за всю историю НБА
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вошёл в топ-10 игроков за всю историю НБА по количеству точных попаданий из-за трёхочковой линии.

Джеймс поднялся с 11-й позиции на девятую, обойдя 10-кратного участника Матча всех звёзд, MVP финала НБА 2008 года Пола Пирса и разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда. Теперь в его активе 2145 точных трёхочковых бросков. У Лилларда, который занимает девятое место, 2144 точных попадания. А у Пирса их 2143 (он на 11-й позиции). Пирс завершил карьеру в 2017 году.

Летом нынешнего года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Учитывая данное соглашение, общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:

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