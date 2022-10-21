Яннис Адетокунбо назвал личную цель на сезон, от которой будет зависеть успех команды

Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (90:88). Баскетболист подчеркнул, что одна из его личных целей на сезон — обеспечить более активное участие партнёров по команде в игре «Бакс».

«Я определённо хочу более агрессивно действовать на площадке. Но, в конце концов, это не имеет большого значения. Мне не нужно было действовать таким образом в течение всего матча, чтобы мы выиграли эту игру. Я пришёл в этот сезон с мыслью о том, что нужно больше доверять своим партнёрам по команде.

Необходимо лучше двигать мяч и не жалеть отдавать передачи. Я готов пожертвовать некоторыми вещами и, например, не брать игру на себя, когда это возможно. Если это поможет нам побеждать в каждом матче, то я буду первым, кто так поступит», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.