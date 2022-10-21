Карри раскрыл свою роль в урегулировании конфликта между Грином и Пулом после их драки

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о своей роли в улаживании конфликта между товарищами по команде Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом. Напомним, Грин нанёс удар Пулу на тренировке после словесной перепалки с ним. Разнимать игроков пришлось одноклубникам. Впоследствии Дрэймонд получил денежный штраф.

«Я стараюсь быть связующим звеном. Думаю, вы и сами понимаете, какие слова необходимы в таких ситуациях. Требуется немного терпения. Все мы люди. У каждого есть эмоции. И у всех нас есть разные способы справляться с невзгодами.



Но моя работа состоит в том, чтобы поддерживать положительные эмоции, надежду и убеждённость в том, что мы сможем пройти через это. Неважно, что для этого потребуется. Трудные дни бывали и раньше, и, возможно, ещё будут. Нужно просто быть в состоянии принимать реальность такой, какая она есть. Это похоже на мою работу как лидера команды», — сказал Карри на канале SHOWTIME Basketball в YouTube.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: