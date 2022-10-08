«После такого невозможно стать партнёрами». Игроки «Уорриорз» подрались на тренировке

Сезон НБА ещё только планирует начаться, а эмоции и страсти уже бьют ключом. Пока кто-то восторгается Леброном Джеймсом и предвкушает его рекорд по набранным очкам, а кто-то пытается понять, что же всё-таки происходит в «Бруклине» с их токсичными лидерами, где-то в «Голден Стэйт Уорриорз» натурально дерутся на тренировках.

Права на видео принадлежат TMZ. Посмотреть видео можно на YouTube-канале TMZSports.

В Сети появилось видео, на котором отчётливо видно, как партнёры по «Уорриорз» Джордан Пул и Дрэймонд Грин устраивают потасовку, после чего последний бьёт молодому партнёру кулаком в лицо. Пикантности всему происходящему добавляет тот факт, что команда, в которой всё это происходит, несколько месяцев назад завоевала титул чемпиона, а многие эксперты как раз восхищались «химией» и настоящим братством внутри коллектива.

Джордану Пулу летом исполнилось 23. Он очень молод и невероятно талантлив. Грину 32, а о его желании совершенствоваться в педагогическом мастерстве может много рассказать Кевин Дюрант. По слухам, именно конфликт с Грином стал основной причиной, по которой Кей-Ди покинул «Голден Стэйт».



В прошлом сезоне Пул отыграл в регулярке 76 матчей, набирая в среднем 18,5 очка, добавляя к ним четыре передачи и 3,4 подбора. Отличная статистика, учитывая, что в плей-офф она почти не изменилась: 17 очков + четыре передачи + три подбора. Джордан так же, как и звёзды «Уорриорз» Карри-Томпсон-Грин, был выбран в клубе на драфте и тоже уже чувствует себя полноценным лидером.

Джордан Пул Фото: Elsa/Getty Images

В лиге, где всё построено на деньгах, статус настоящей звезды определяется суммой контракта. За прошлый сезон Пул получил чуть больше $ 2 млн, тогда как вышеназванное трио заработало почти $ 115 млн.



Ни для кого не секрет, что Пул планирует подписать максимальный или близкий к максимальному контракт. Но для «Голден Стэйт» это сделать будет очень сложно. «Чемпионат» летом посвятил этому несколько статей, в которых подробно объяснял ситуацию, по которой действующие чемпионы платят налог на роскошь, сопоставимый с суммой налога всех других 29 команд НБА.

По всей видимости, Грин просто бесится, понимая, что его истекающий контракт могут не продлить, предпочтя молодого Пула. Дрэймонд никогда не лез за словом в карман, а тут ещё откровенно начал распускать руки. Лидер команды Стеф Карри не стал скрывать, что тренировочное занятие было остановлено сразу после инцидента, после чего он лично пытался разобраться в ситуации и разрешить конфликт.

Дрэймонд Грин Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Речь идёт о защите команды. Это касается и Дрэймонда Грина с Джорданом Пулом. Для начала надо было всех успокоить. Затем мы обозначили границы, которые нельзя переходить, и сразу начали разговаривать. Это заняло весь оставшийся день и следующее утро. Я не знал, как рационально объяснить то, что произошло, но просто начал действовать. Я стараюсь решать проблемы как можно быстрее», – рассказал Карри.

Карри понимает, что нельзя входить сезон и уж тем более думать о защите чемпионского титула, когда в команде происходят такие вещи. Защитник «Нью-Йорка» Эван Фурнье также отреагировал на видео с моментом удара.



«После такого удара невозможно снова стать партнёрами по команде», – написал француз Эван Фурнье в соцсетях.



Удивительно, но кажется, что в клубе прямо сейчас больше всего обеспокоены не самим фактом драки на тренировке, а тем, как видео так быстро утекло в интернет. Американские инсайдеры сообщают, что клуб начал расследование именно по этому вопросу. Чемпион НБА Ричард Джефферсон, работающий сейчас аналитиком на американском ТВ, заявил, что уволил бы всех причастных к сливу видео сотрудников клуба.



Однако не все увидели в этом инциденте большую проблему. Малькольм Дилэйни, игравший в «Локомотиве-Кубань» и «Милане», призвал не драматизировать и не раскручивать ситуацию.



«Вы стали профессиональными спортсменами и ведёте себя так, будто никогда не видели, как партнёры по команде дерутся, а в следующем матче снова смеются, как будто ничего не произошло. Хватит позволять социальным сетям превращать вас в «новые медиа».

Не называя имён. Один мой партнёр по команде прописал другому двоечку посреди тренировки за то, что тот толкался, проходя через заслон. После двоечки парень начал угрожать семье другого парня.

Тот вернулся в раздевалку, сел у двери и сказал: «Если ты не извинишься за то, что сказал о моей семье, я буду бить тебя каждый день, пока ты не извинишься». Потом мы вышли в «Финал четырёх», и все забыли об этом», — написал Дилэйни в соцсетях.

Далеко за примерами ходить не надо. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр сам когда-то получал по лицу от Майкла Джордана на тренировке. Это не помешало им подружиться и выиграть чемпионат в будущем. Но что-то подсказывает, что Джордана Пула и Дрэймонда Грина этот удар вряд ли сблизит и уже точно не сделает друзьями.