Ассистент генменеджера «Детройта» обвиняется в неправомерном поведении в отношении женщин

Ассистент генерального менеджера «Детройт Пистонс» Роб Мёрфи находится под внутренним расследованием. Функционер подозревается в неправомерном поведении в отношении бывшей сотрудницы клуба, сообщает ESPN.
Сейчас Мёрфи находится в отпуске на время расследования и не появляется в офисе «Детройта» уже неделю. Сразу после того, как руководство «Пистонс» получило заявление, было инициировано расследование.
Роб Мёрфи работал ассистентом генерального менеджера «Детройта» с июня этого года. Всего же Мёрфи работает в клубе с марта 2021 года. До этого он работал тренером университетских команд.
Напомним, ранее в неприятную историю, связанную с ненадлежащим поведением в отношении женщин, попал тренер «Бостон Селтикс» Име Удоку. За интимные отношения с сотрудницей клуба специалист был отстранён от работы на год.
- 21 октября 2022
-
20:47
-
19:53
-
19:47
-
18:31
-
18:00
-
17:36
-
16:47
-
16:12
-
15:31
-
15:31
-
14:38
-
14:01
-
13:43
-
13:31
-
11:51
-
11:38
-
10:53
-
09:56
-
09:30
-
08:50
-
07:50
-
05:15
-
01:03
-
00:37
- 20 октября 2022
-
23:34
-
23:17
-
22:57
-
22:39
-
22:04
-
21:10
-
20:53
-
20:10
-
19:16
-
18:53
-
17:47