Ассистент генменеджера «Детройта» обвиняется в неправомерном поведении в отношении женщин

Ассистент генерального менеджера «Детройт Пистонс» Роб Мёрфи находится под внутренним расследованием. Функционер подозревается в неправомерном поведении в отношении бывшей сотрудницы клуба, сообщает ESPN.



Сейчас Мёрфи находится в отпуске на время расследования и не появляется в офисе «Детройта» уже неделю. Сразу после того, как руководство «Пистонс» получило заявление, было инициировано расследование.



Роб Мёрфи работал ассистентом генерального менеджера «Детройта» с июня этого года. Всего же Мёрфи работает в клубе с марта 2021 года. До этого он работал тренером университетских команд.



Напомним, ранее в неприятную историю, связанную с ненадлежащим поведением в отношении женщин, попал тренер «Бостон Селтикс» Име Удоку. За интимные отношения с сотрудницей клуба специалист был отстранён от работы на год.

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