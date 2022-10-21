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«Панатинаикос» подписал контракт с экс-игроком НБА Бэйконом

«Панатинаикос» подписал контракт с экс-игроком НБА Бэйконом
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Американский атакующий защитник Дуэйн Бэйкон подписал контракт с греческим «Панатинаикосом», сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Бэйкон выступал в составе «Монако», набирая 14 очков, совершая 3,1 подбора и отдавая 1,1 результативной передачи в среднем за игру в Евролиге.

За год до этого Бэйкон играл в Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Орландо Мэджик». В регулярном чемпионате НБА сезона-2020/2021 он принял участие в 72 встречах.

Бэйкон выступал в Национальной баскетбольной ассоциации с 2017 года, когда был выбран под 40-м номером на драфте «Нью-Орлеан Пеликанс», обменявших его в «Шарлотт». В составе «Хорнетс» Бэйкон отыграл три года, после чего отправился в «Орландо».

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