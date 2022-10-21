«Анадолу Эфес» нанёс «Альбе» первое поражение в новом сезоне Евролиги

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги с берлинской «Альбой». Встреча прошла в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой турецкого коллектива со счётом 78:74.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал сербский разыгрывающий Василие Мицич, который набрал 20 очков. На счету американца Уилла Клайберна 16 очков, а Родриг Бьёбуа отметился 10 очками.



В составе немецкого клуба отличились Тамир Блатт и Йовел Зусман, которые набрали по 15 очков. Жан-Марк Кумадже набрал 12 очков.



После четырёх туров на счету «Анадолу Эфес» две победы и два поражения. Для «Альбы» это первое поражение с начала нового сезона Евролиги. В пятом туре «Анадолу Эфес» сыграет с «Фенербахче», «Альба» — с «Валенсией».

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