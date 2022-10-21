«Анадолу Эфес» нанёс «Альбе» первое поражение в новом сезоне Евролиги

Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу в матче 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги с берлинской «Альбой». Встреча прошла в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой турецкого коллектива со счётом 78:74.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал сербский разыгрывающий Василие Мицич, который набрал 20 очков. На счету американца Уилла Клайберна 16 очков, а Родриг Бьёбуа отметился 10 очками.
В составе немецкого клуба отличились Тамир Блатт и Йовел Зусман, которые набрали по 15 очков. Жан-Марк Кумадже набрал 12 очков.
После четырёх туров на счету «Анадолу Эфес» две победы и два поражения. Для «Альбы» это первое поражение с начала нового сезона Евролиги. В пятом туре «Анадолу Эфес» сыграет с «Фенербахче», «Альба» — с «Валенсией».
- 21 октября 2022
-
22:20
-
22:15
-
21:47
-
21:41
-
20:47
-
19:53
-
19:47
-
18:31
-
18:00
-
17:36
-
16:47
-
16:12
-
15:31
-
15:31
-
14:38
-
14:01
-
13:43
-
13:31
-
11:51
-
11:38
-
10:53
-
09:56
-
09:30
-
08:50
-
07:50
-
05:15
-
01:03
-
00:37
- 20 октября 2022
-
23:34
-
23:17
-
22:57
-
22:39
-
22:04
-
21:10
-
20:53