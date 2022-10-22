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Главный тренер «Лейкерс» заверил, что уладил недопонимание с Уэстбруком

Главный тренер «Лейкерс» заверил, что уладил недопонимание с Уэстбруком
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался об отношениях со звёздным разыгрывающим команды Расселлом Уэстбруком.

Уэстбрук ранее предположил, что решение Хэма перевести его в запас могло поспособствовать тому, что Расселл получил травму. Игрок, по его словам, даже не понимал, как ему нужно разминаться, будучи запасным.

«Мы с Расселлом достигли понимания и теперь идём дальше. Позвольте мне внести ясность. «Лейкерс», я, мой персонал, все мы никоим образом не хотим сделать чего-то такого, чтобы каким-то образом подвергнуть опасности игроков или сотрудников клуба. Неважно, физически или морально. Эта история не про нас», — приводит слова Хэма ESPN.

В первых двух матчах нового сезона «Лейкерс» потерпели поражения.

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