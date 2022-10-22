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Результаты всех матчей НБА 22 октября

Результаты всех матчей НБА 22 октября
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22 октября состоялся четвёртый день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня.

«Вашингтон Уизардс» – «Чикаго Буллз» – 102:100

«Шарлотт Хорнетс» – «Нью Орлеанс Пеликанс» – 112:124

«Индиана Пэйсерс» – «Сан Антонио Спёрс» – 134:137

«Атланта Хоукс» – «Орландо Мэджик» – 108:98

«Бруклин Нетс» – «Торонто Рэпторс» – 109:105

«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» – 104:111

«Нью Йорк Никс» – «Детройт Пистонс» – 130:106

«Хьюстон Рокетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 122:129

«Миннесота Тимбервулвз» – «Юта Джаз» – 126:132 (ОТ)

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс» – 123:128

В главном матче дня самым результативным в составе «Пеликанс» стал литовский центровой Йонас Валанчюнас. На его счету дабл-дабл. Валанчюнас набрал 30 очков и совершил 17 подборов, добавив к этому четыре передачи. На счету Брэндона Ингрэма 28 очков, девять подборов и семь результативных пасов.

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