Результаты всех матчей НБА 22 октября

22 октября состоялся четвёртый день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 11 матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня.
«Вашингтон Уизардс» – «Чикаго Буллз» – 102:100
«Шарлотт Хорнетс» – «Нью Орлеанс Пеликанс» – 112:124
«Индиана Пэйсерс» – «Сан Антонио Спёрс» – 134:137
«Атланта Хоукс» – «Орландо Мэджик» – 108:98
«Бруклин Нетс» – «Торонто Рэпторс» – 109:105
«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» – 104:111
«Нью Йорк Никс» – «Детройт Пистонс» – 130:106
«Хьюстон Рокетс» – «Мемфис Гриззлиз» – 122:129
«Миннесота Тимбервулвз» – «Юта Джаз» – 126:132 (ОТ)
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Денвер Наггетс» – 123:128
В главном матче дня самым результативным в составе «Пеликанс» стал литовский центровой Йонас Валанчюнас. На его счету дабл-дабл. Валанчюнас набрал 30 очков и совершил 17 подборов, добавив к этому четыре передачи. На счету Брэндона Ингрэма 28 очков, девять подборов и семь результативных пасов.
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