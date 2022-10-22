Донован Митчелл рассказал о своих отношениях с Гобером

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл рассказал о взаимоотношениях с бывшим партнёром по команде Руди Гобером.



Оба игрока в прошлом сезоне выступали за «Юту Джаз». Донован перебрался в текущее межсезонье в «Кливленд», Гобер — в рамках крупного обмена отправился в «Миннесоту». Ранее не раз сообщалось о напряжённых отношениях между игроками.



«На самом деле, после пандемии наши отношения с Гобером улучшились. Как минимум потому, что я начал понимать, что он вообще говорит. После ситуации с ковидом наши с ним отношения стали развиваться лучше, это повлияло и на баскетбол. Мы стали лучше на площадке и стали лучше как команда. Так что история о том, что взаимоотношения между нами напряжённые, сильно раздута», — поделился Митчелл в подкасте Джей Джей Редика.

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