Митчелл рассказал, почему ему будет проще играть с Джарреттом Алленом, чем с Руди Гобером

Игрок «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл поделился ожиданиями от совместной игры с центровым команды Джарреттом Алленом.



«Всё идёт прекрасно. Думаю, будет проще, чем с Руди Гобером, потому что я был новичком, когда начинал играть с ним. Мы были лучшим или вторым лучшим дуэтом по розыгрышу пик-н-ролла. Это продолжалось шесть лет.



Конечно, с Алленом пока у меня нет такого взаимопонимания. Но, как мне кажется, нам будет легче. Я стал лучше и уже не являюсь новичком. Я знаю, как всё работает, как большие игроки действуют при розыгрыше пик-н-ролла. Это требует определённого времени, но Джарретт фантастически хорош в этом», — приводит слова Митчелла Cleveland.com.



Напомним, Митчелл на протяжении пяти лет выступал за «Юту Джаз» с Руди Гобером.