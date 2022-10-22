Лиллард рассказал, как пытался помешать Деандре Эйтону перед решающими бросками

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, как попытался помешать центровому «Финикс Санз» Деандре Эйтону в очной игре.



За несколько секунд до конца овертайма Деандре Эйтон должен был выполнять штрафные броски при счёте 111:113.



«Перед штрафными я просто спросил у Эйтона, бывал ли он в подобных ситуациях раньше. Я хотел вывести его из равновесия и немного задуматься на эту тему. Он проигнорировал меня, но мне показалось, что тогда он всё же задумался на эту тему», — приводит слова Лилларда журналист Шон Хайкин.



Эйтон промахнулся с первой попытки и намерено смазал вторую. Однако «Финикс» не сумел отыграться, и «Портленд» удержал преимущество в два очка.



На счету Лилларда по итогам матча 41 мяч.