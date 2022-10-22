Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лиллард рассказал, как пытался помешать Деандре Эйтону перед решающими бросками

Лиллард рассказал, как пытался помешать Деандре Эйтону перед решающими бросками
Комментарии

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард рассказал, как попытался помешать центровому «Финикс Санз» Деандре Эйтону в очной игре.

За несколько секунд до конца овертайма Деандре Эйтон должен был выполнять штрафные броски при счёте 111:113.

«Перед штрафными я просто спросил у Эйтона, бывал ли он в подобных ситуациях раньше. Я хотел вывести его из равновесия и немного задуматься на эту тему. Он проигнорировал меня, но мне показалось, что тогда он всё же задумался на эту тему», — приводит слова Лилларда журналист Шон Хайкин.

Эйтон промахнулся с первой попытки и намерено смазал вторую. Однако «Финикс» не сумел отыграться, и «Портленд» удержал преимущество в два очка.

На счету Лилларда по итогам матча 41 мяч.

Новость по теме
«К нему вернулось то, чего у него не было в прошлом году». Биллапс — о работе с Лиллардом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022