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«К нему вернулось то, чего у него не было в прошлом году». Биллапс — о работе с Лиллардом

«К нему вернулось то, чего у него не было в прошлом году». Биллапс — о работе с Лиллардом
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Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс высказался о разыгрывающем команды Дэмьене Лилларде.

«Самое главное — вернуть Дэмьену разум, тело и душу. К нему вернулась его быстрота, вернулось именно то, что позволяет ему делать рывки и добираться до корзины. Это то, чего у него не было в прошлом году из-за травмы.

В этом году он очень мотивирован. Его лидерские качества демонстрируются каждый божий день. Прогресс очевиден», — сказал Биллапс в эфире SiriusXM NBA Radio.

32-летний Лиллард выступает за «Портленд» с 2012 года. За это время он шесть раз принимал участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

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