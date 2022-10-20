«К нему вернулось то, чего у него не было в прошлом году». Биллапс — о работе с Лиллардом

Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс высказался о разыгрывающем команды Дэмьене Лилларде.



«Самое главное — вернуть Дэмьену разум, тело и душу. К нему вернулась его быстрота, вернулось именно то, что позволяет ему делать рывки и добираться до корзины. Это то, чего у него не было в прошлом году из-за травмы.



В этом году он очень мотивирован. Его лидерские качества демонстрируются каждый божий день. Прогресс очевиден», — сказал Биллапс в эфире SiriusXM NBA Radio.



32-летний Лиллард выступает за «Портленд» с 2012 года. За это время он шесть раз принимал участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

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